«Как секс по интернету»: Ургант рассказал о дистанционных эфирах

https://static.news.ru/photo/acf1864e-96ae-11eb-b6b4-96000091f725_660.jpg Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант впервые появился в студии Первого канала после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Он рассказал о том, как прошла его болезнь, и какое впечатление у него оставили дистанционные эфиры.

Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугал. В интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган, — рассказал шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант», очередной выпуск которой стал доступен на YouTube.

Во время болезни Иван не переставал работать и вёл передачу дистанционно. После того, как стало известно о его недуге, формат программы претерпел временные изменения — в студию вынесли телеэкран, который показывал ведущего из его дома. Такая работа произвела на него весьма специфическое впечатление, о чём он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос своего соведущего Дмитрия Хрусталёва.

Это как по интернету сексом заниматься. То есть, классно, — пошутил Ургант.

Ранее NEWS.ru писал, что Иван Ургант посмеялся над голыми моделями в Дубае и в своём стиле выдвинул версии их появления на балконе. По мнению шоумена, в отеле проходили съёмки шоу «Холостяк» во главе с рэпером Тимати.