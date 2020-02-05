https://static.news.ru/photo/d4541b80-47e9-11ea-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Джин Рейнольдс Фото: dga.org

Умер американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист Джин Рейнольдс в возрасте 96 лет.

Информацию о смерти Рейнольдса подтвердили представители Гильдии режиссёров Америки, президентом которой он был с 1993 по 1997 год, сообщает Variety.

Артист известен как один создателей многосерийной драмы «Лу Грант» и одного из самых известных комедийных сериалов «МЭШ»,

Режиссёр 11 раз становился номинантом премии в области телевидения «Эмми», и шесть раз получал стауэтку.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Оуэн Уилсон присоединится к актёрскому составу сериала «Локи» вселенной Marvel.