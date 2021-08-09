«Странное заявление»: Соловьёв оценил слова Лукашенко о признании Крыма

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telelgram-канале оценил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Минском Крыма в составе РФ. Журналист назвал заявление политика странным и недальновидным.

Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да ещё и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов в понимании 90-х в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности», — подчеркнул телеведущий.

Соловьёв добавил, что теперь это выглядит так : Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции, что больше похоже на «идеальный рецепт стратегического одиночества».

Белорусские власти признают Крым в составе РФ, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию, рассказал Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор». Также глава республики заявил, что Москва и Минск отказались от дорожной карты по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что отношения между Москвой и Минском не осложняются из-за того, что Белоруссия до сих пор не признала полуостров территорией России. Он ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, возвращаются ли к этой теме лидеры двух стран.

Сам Лукашенко в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что «воевал бы за Крым». Политик убеждён, что «там бы тысячи человек легли». Он добавил, что никогда не видел угрозы из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко заявил, что в Киеве безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».