«Пышел жизнью»: кинокритик удивился уходу Мороза из жизни

Режиссер Юрий Мороз мог снять еще много хороших фильмов, однако рано ушел из жизни, заявил NEWS.ru кинокритик и киновед Александр Шпагин. По его словам, в производстве у режиссера было сразу две картины.

Когда я видел Мороза, он пышел жизнью. Ему и 70 не было. Он всегда выглядел моложе своих лет. У него такое было юношеское, детское лицо. Обычно такие бодрые, четкие, успешные коммерческие режиссеры не умирают никогда. Или живут ужасно долго. Посмотрел, сейчас у него в производстве было две картины, так что я что-то сомневаюсь, что он сильно заболел. Все бывает. Жаль, потому что он еще был бодрым до невозможности. И он так много очень хорошего еще бы сделал, — Шпагин.

Ранее актриса, звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок заявила, что Мороз был не только талантливым режиссером и продюсером, но и человеком с большим сердцем, который умел создавать теплое, почти семейное окружение. По ее словам, фамилия Мороз стала синонимом качественного кино, в центре которого всегда были люди.