Лукашенко заявил в интервью, что «воевал бы за Крым»

https://static.news.ru/photo/ca25e974-d801-11ea-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что «воевал бы за Крым».

Там бы тысячи человек легли, — заявил глава государства.

Политик отметил, что никогда не видел угрозы для Белоруссии из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко считает, что власти Украины безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года.

Глава Белоруссии также высказался о своих корнях. По его словам, они зарыты «между Киевом и Черниговом».

Как ранее писал NEWS.ru, лидер Белоруссии назвал президента России Владимира Путина свои старшим братом, который должен поддержать и подсказать. Он признался, что в отношениях с российским лидером есть определённое напряжение, поскольку оба политика являются сильными личностями.