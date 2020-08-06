Лукашенко заявил в интервью, что «воевал бы за Крым»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что «воевал бы за Крым».
Там бы тысячи человек легли, — заявил глава государства.
Политик отметил, что никогда не видел угрозы для Белоруссии из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко считает, что власти Украины безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года.
Глава Белоруссии также высказался о своих корнях. По его словам, они зарыты «между Киевом и Черниговом».
Как ранее писал NEWS.ru, лидер Белоруссии назвал президента России Владимира Путина свои старшим братом, который должен поддержать и подсказать. Он признался, что в отношениях с российским лидером есть определённое напряжение, поскольку оба политика являются сильными личностями.
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