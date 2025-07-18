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18 июля 2025 в 15:09

Лукашенко пригрозил отрывать уши и головы за проблемы со сбором урожая

Лукашенко: за проблемы при сборе урожая надо не только уши, но и головы отрывать

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За проблемы в ходе сбора урожая нужно отрывать не только уши, но и головы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам уборочной кампании, трансляцию которого вел Telegram-канал «Пул Первого». Глава государства отметил, что уборка зерновых накладывается на другие сельскохозяйственные работы, из-за чего зачастую возникает нехватка рабочих рук.

Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать, — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко жестко раскритиковал ситуацию в сельском хозяйстве на выездном семинаре-совещании. Он потребовал немедленно исправить положение с массовой гибелью скота, заявив, что бездействие приведет страну к продовольственной катастрофе. По словам президента, в отрасли царит бардак, а ключевая причина проблем — отсутствие должной дисциплины и организации труда.

До этого глава Белоруссии заявил об искусственном создании дефицита картофеля в стране. Он связал эту ситуацию с внутриполитическими мотивами, указав, что определенные лица намеренно сдерживали поставки «бульбы» для дискредитации руководства государства.

Белоруссия
урожай
Александр Лукашенко
сельское хозяйство
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