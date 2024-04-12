США, слова об СВО, отъезд из РФ: куда пропала актриса Ирина Антоненко

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ирина Антоненко

Актриса Ирина Антоненко обрела популярность после победы в конкурсе «Мисс Россия» в 2010 году. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ирина Антоненко

Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в Магдебурге в Германии, позднее вместе с родителями переехала в Екатеринбург. Она окончила Уральский финансово-юридический институт. В студенческие годы начала строить карьеру модели, является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010».

В конце нулевых Антоненко переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Она дебютировала в кино в альманахе «Кинопробы», затем снялась в фильмах «Фантом», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз для любимого», «Друг на продажу», «Магомаев».

Ирина Антоненко также работала телеведущей. На канале «Ю» она вела программу «В теме», а на ТНТ — «Агент 003».

Что известно о личной жизни Ирины Антоненко

В 2011 году артистка сыграла свадьбу с бизнесменом Вячеславом Федотовым. Они познакомились во время съемок программы «Танцы со звездами». Этот брак был расторгнут в 2014 году.

«Мы расстались не потому, что я снималась в кино и он меня приревновал, как часто пишут. Просто я убедилась, что, особенно в России, 90% мужчин гуляют, они перестали ценить семью и отношения. Не знаю, почему мужчины это делают, но я просто поняла, что мне это не нужно, тратить свое время на такого человека бесполезно!» — говорила она.

После развода Антоненко некоторое время состояла в отношениях с коллегой Станиславом Бондаренко, сейчас свою личную жизнь она не комментирует.

Как Ирина Антоненко отреагировала на СВО

Ирина Антоненко после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором выступила за наступление мира, сообщает уральское издание «Моменты».

«Какой позор! 21-й век, мы летаем в космос, люди выросли духовно, наука сделала колоссальный шаг вперед. Но ощущение, что часть людей как были животными, так и хотят ими остаться. Пока взрослые дяди хотят все больше и больше земель, денег и власти, страдают невинные люди, которые просто хотят жить, любить и быть счастливыми. Мои родные на Украине и в России, и мне больно и страшно за всех. Молюсь, чтобы настал мир», — цитирует актрису источник.

На настоящий момент в Instagram (деятельность в РФ запрещена) актрисы соответствующая публикация отсутствует.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ирина Антоненко

Чем сейчас занимается Ирина Антоненко

В 2019 году артистка переехала жить в Лос-Анджелес. При этом она продолжила сниматься в российском кинематографе и выстраивала карьеру в Голливуде. В 2022 году с ней вышел в прокат фильм «Бензиновая аллея», где также снимался Брюс Уиллис.

На настоящий момент Ирина Антоненко сосредоточена на карьере в США. Она ведет свой личный блог на английском языке и регулярно ходит на кинопробы. В феврале 2024 года состоялся выход ленты «Затерянные в Рио. Браво», где артистка сыграла одну из главных ролей.

Также она недавно открыла свой бизнес в США — бутик цветов LEMOORI в Лос-Анджелесе.

«Эта идея пришла ко мне год назад. В то время я жила от проекта к проекту, были модельные съемки, иногда кино. Это тяжело психологически, финансово. И я поняла, что мне нужно срочно что-то делать. Мне хотелось делать что-то, чтобы кайфовать. Я очень творческий человек и не могу, например, пойти работать официантом. Я могу физически что-то делать, но моя душа будет пустая, а жизнь потеряет смысл», — рассказала она на YouTube-канале «Григорий Одновол».

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