«Я хочу быть вне политики»: где сейчас телеведущая Александра Буратаева

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Александра Буратаева

Телеведущая Александра Буратаева обрела известность благодаря работе на телеканале ОРТ. Чем она сейчас занимается, как сложилась ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Александра Буратаева

Александра Буратаева родилась 30 марта 1965 года в городе Элисте. Она окончила романо-германское отделение факультета иностранных языков Калмыцкого государственного университета по специальности «преподаватель английского языка и литературы», затем прошла курсы телевизионных ведущих в Москве.

Карьеру на телевидении Буратаева начала на республиканском телевидении Калмыкии, а в 1995 году перешла работать на ОРТ, где вела программы «Время» и «Новости». В 1999 году ведущая стала строить политическую карьеру, она была депутатом Госдумы 3-го и 4-го созывов.

В 2006 году Александра Буратаева вернулась на телевидение. В разные годы она вела программы «Улица твоей судьбы», «Отчаянные домохозяйки» и «Новости Содружества». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Что известно о жизни Буратаевой за границей

В начале 2010-х годов Александра Буратаева переехала из Москвы в Ригу. До 2016 года она работала в Прибалтике на телеканале «Первый Балтийский Канал» ведущей программ «Латвийское время», «Новости Эстонии» и «Литовское время».

Затем ведущая переехала жить в Грузию и занялась изготовлением керамических изделий в собственной студии арт-терапии Studio21.

«Просто я поняла, что новости — уже не информация, а политика. А это совсем не мое! Я и раньше это чувствовала и после работы в Госдуме решила для себя, что я — вне политики. Но работать в новостях и быть аполитичной сейчас невозможно. Поэтому я решила начать совершенно другую, спокойную жизнь», — говорила она.

Что известно о личной жизни Александры Буратаевой

Александра Буратаева состоит в браке. Ее супруга зовут Сергей. У пары есть взрослая дочь Алтана. Телеведущей приписывали множество романов с известными личностями, однако слухи не были достоверными.

«Меня с такими мужчинами связывали журналисты, что диву даюсь: Ричард Гир, Олег Дерипаска, Сергей Шойгу… Все мне, оказывается, что-то дарили, куда-то устраивали, были чуть ли не гражданскими мужьями. А я и не знала. Да и они вряд ли об этом догадывались! Хорошо, что муж все понимал и никогда не обращал внимания на всю эту ерунду» — рассказала ведущая «Экспресс газете».

Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/Global Look Press Александра Буратаева с дочерью

Чем сейчас занимается Александра Буратаева

Александра Буратаева много времени проводит на родине в Калмыкии и путешествует по миру. В социальных сетях она себя называет «телеведущей по призванию и блогером по жизни».

В марте ведущая побывала в Мексике и Италии, откуда делилась снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 9 апреля Буратаева опубликовала селфи, отметив местоположение — Тбилиси.

За последние годы телеведущая сняла два фильма о депортация калмыков. Они были опубликованы на ее YouTube-канале. Премьера последнего состоялась в декабре 2023 года. Лента вышла под названием «Операция „Улусы-2“. Послесловие».

На телевидении Александра Буратаева последний раз вела передачу «Идеальное предложение» на «России 1» в 2021 году. В эфире ведущая помогала мужчинам сделать предложение своим избранницам.

Читайте также:

Алла Пугачева: последние новости 12 апреля, возвращение в Россию на ПМЖ

Израиль, критика Муравьевой, рак груди: как живет ведущая Наталья Мальцева

Королевская семья Британии: последние новости 12 апреля, Миддлтон, Маркл