Михалков, проблемы с алкоголем, Калифорния: где сейчас актриса Ирина Азер

Фото: РИА Новости

Актрисы Эмилия Мильтон в роли старой актрисы (слева) и Ирина Азер в роли учительницы (справа) в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха!»

Актриса Ирина Азер перестала сниматься в кино в 1992 году. Почему она ушла из профессии, как и где живет сейчас, чем занимается, был ли у нее роман с Никитой Михалковым?

Чем известна Азер

Ирина Азер родилась 18 сентября 1949 года в Баку. Ее отец — польский летчик Иофан, после войны работал в Баку испытателем на военном аэродроме. Мать — Лилия Георгиевна. Родители развелись, когда девочка была маленькой. Мама вышла замуж второй раз за генерала Абдура-Резу Азера. По словам актрисы, ее отчим был политическим эмигрантом, нашедшим убежище в Баку.

«Папа, а я считаю Резу своим отцом, происходил из знатной семьи потомственных врачей, учился во Франции, окончил там офицерскую школу, затем Сорбонну. На севере Тегерана имел огромную виллу с псарней и конюшней. Но он все бросил и стал изгнанником, проклятым на родине», — вспоминала она.

Когда семья переехала в Москву, то проживала на Песчаной улице. В 1968 году Азер поступила во ВГИК на актерский факультет.

В кино артистка дебютировала в 1969 году в картине «Красный агитатор Трофим Глушков». Также Азер снималась в лентах «Кража», «Большая перемена», «Хаос», «Дорогой мальчик», «Семья Зацепиных», «Иначе нельзя», «Возвращение резидента», «Любочка», «Всего один поворот», «Последняя осень», «Имитатор» и других.

Всего в ее фильмографии 33 работы.

Что известно о личной жизни Азер

Первым мужем Ирины Азер был журналист Юрий Шварц. В 1975 году у супругов родилась дочь Виктория, в 1981 году они развелись.

«Мы с мужем были совершенно взрывной парой: бешено друг друга ревновали и без конца устраивали сцены. Юра, видя, что вокруг меня много поклонников, старался тоже не отставать. Мы расстались, когда он мне с гордостью продемонстрировал множество снимков с голливудской кинозвездой Натали Вуд, на которых они с нежностью смотрят друг другу в глаза. Этого я перенести не смогла», — вспоминала Азер.

При этом у самой артистки во время семейной жизни был роман с актером Германом Полосковым.

Второй раз актриса вышла замуж в 1986 году — ее избранником стал мужчина по имени Владимир. В 1998 году она овдовела.

Что известно об отношениях Азер с Михалковым

Актер Сергей Никоненко учился с Ириной Азер. Он рассказывал «Экспресс газете», что на ней хотел жениться режиссер Никита Михалков.

«Ира, Ирка, Ирэн была не женщиной, а мечтой. На обладательнице точеной фигурки, очаровательного лица, пухлых губок, легкого и веселого характера хотел жениться мой друг Никита Михалков. После разрыва с Настей Вертинской Никита жил у меня. Попросился на одну ночь, а задержался на год. И как-то так вышло, что я познакомил его с Ирой Азер. Между ребятами возникла магия. Никита принялся ухаживать», — вспоминал Никоненко.

По словам артиста, в то время Азер «была круче Михалкова и всерьез не воспринимала его ухаживания».

«Она тогда была даже круче Никиты. Михалкова, кажется, всерьез не воспринимала, а настоящий и глубокий роман у Ирки случился с нашим однокурсником Германом Полосковым. Но не в институте, а на съемках фильма „Акванавты“. На тот момент Гера был женат, имел детей, Ирка — замужем за журналистом Юрием Шварцем, от которого растила единственную дочь Вику», — раскрыл он.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Актер Сергей Никоненко

Какие трагедии случались в жизни Азер

После смерти мужа Ирина Азер продала свою квартиру, получив за нее большие деньги. Однако мошенникам удалось обмануть актрису и украсть у нее разницу, которая получилась при купле-продаже. Она составляла $20 тысяч.

В 2002 году младшая сестра артистки Деларам покончила с собой. Ей было 45 лет. По данным СМИ, после этого несчастья Азер начала злоупотреблять алкоголем.

Где сейчас Азер, почему перестала сниматься

Ирина Азер последний раз снималась в кино в 1992 году — тогда вышла картина «Графиня» с ее участием. В тот период актриса ушла из киноиндустрии.

Сейчас она с семьей дочери живет в Калифорнии.

«Я не народная и не заслуженная, но сплю по ночам спокойно — совесть моя чиста. Никогда не делала карьеру через постель и не старалась выгодно выйти замуж. Давно не снимаюсь, но меня до сих пор узнают на улице, просят автограф, а в свое время поклонники просто заваливали письмами», — рассказывала артистка.

По данным СМИ, у Азер есть успешный бизнес в сфере недвижимости.

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