Алла Пугачева: последние новости 12 апреля, возвращение в Россию на ПМЖ

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева через год может насовсем вернуться в Россию, а ее дальнейшая карьера на родине будет зависеть от публичных извинений. Что об этом известно, какие последние новости выходили о Примадонне сегодня?

Когда Пугачева окончательно вернется в Россию

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс считает, что Алла Пугачева в скором времени вернется в Москву насовсем. По мнению артистки, исполнительница переедет обратно в Россию вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри.

«Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками. Мне очень недостаёт этих ребят прекрасных. Я с интересом наблюдала, как они плавают, разговаривают на французском. Сейчас этого ничего нет. К сожалению, мы друг от друга оторвались», — заявила Бледанс MK.RU.

Телеведущая уверена, что жить вдали от России Алла Пугачева не сможет. По словам Эвелины Бледанс, ждать полноценного возвращения Примадонны осталось недолго.

«Годик еще придется подождать», — отметила она.

Алла Пугачева также может приехать в Россию с краткосрочным визитом летом. В период нахождения на родине артистка остановится в замке в деревне Грязь.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — рассказали в окружении Пугачевой.

Как Пугачева продолжает зарабатывать в России

Бывший депутат Роман Худяков сообщил, что Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России за счет выпуска песен. По его словам, артистка также имеет доход от звукозаписывающей студии в Твери.

«Ждите, ведь еще две из записанных в Твери на студии из четырех композиций выйдут. Слушать невозможно песни, лежащие на стриминговых платформах — они приносят ей деньги. Получает она доход и от студии в Твери, вероятно, — есть данные. Знакомые с ситуацией люди уверяют, что приехала она на студию не „к друзьям“, а „к себе“, „она там хозяйка“», — написал Худяков в своем Telegram-канале.

Он также пожаловался, что замок Примадонны в деревне Грязь до сих пор не изъят в пользу государства. Роман Худяков выразил надежду, что Пугачеву признают иноагентом в ближайшее время.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Что сказал Запашный о репутации Пугачевой

Народный артист России Эдгард Запашный после слухов о том, что телеведущая Ксения Собчак может снять фильм о Примадонне, заявил, что восстановить имя Алле Пугачевой будет сложно, тем более у молодого поколения, которое как певицу ее вообще не знает.

«Сейчас Алла Борисовна Пугачева сама себя загнала в угол. Я с уважением отношусь к ней как к певице. Она действительно одна из величайших певиц Советского Союза, новой России. Но то, как она себя ведет сейчас, — Кобзон в гробу переворачивается. Потому что Иосиф Давыдович всегда ставил на первое место интересы страны, в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой», — сказал он Teleprogramma.pro.

За что просят извиниться Пугачеву

Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки и антироссийскую позицию. Парламентарий сообщил РИА Новости, что ее будущее зависит от признания своих ошибок.

«Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — сказал он.

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