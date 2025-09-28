Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:09

«Дорогой друг, я с тобой»: Кустурица обратился к Симоньян

Режиссер Кустурица заявил о поддержке Симоньян после смерти Кеосаяна

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица обратился к главреду RT Маргарите Симоньян и поддержал ее после смерти мужа Тиграна Кеосаяна. Журналист опубликовала в Telegram-канале сообщение, в котором Кустурица называет своего умершего коллегу «человеком Божьим».

Дорогой друг, я с тобой в это тяжелое время. Тигран был человеком, который тронул мою душу, и я все еще слышу его голос и вижу его улыбку. Он — добро, пронизывающее вселенную. Он был, есть и будет человеком Божьим, — написал Кустурица.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства, дипломат отметил, что покойный навсегда вписал свое имя в историю страны.

До этого представитель МИД России Мария Захарова также выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна. Она подчеркнула его искренность, доброжелательность и уникальные личные качества.

Певица Диана Гурцкая заявила, что беспрецедентная чувственность Кеосаяна помогала ему в жизни. По ее словам, режиссер демонстрировал настоящий профессионализм в своей работе. Его уход из жизни Гурцкая охарактеризовала как невосполнимую потерю.

