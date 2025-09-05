«Пожелал бы сил»: актер Соколов поддержал вернувшегося в театр Ефремова

Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:21

Андрей Соколов Андрей Соколов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Андрей Соколов рассказал NEWS.ru, что пожелал бы вернувшемуся в театр Михаилу Ефремову силы и веры. По его словам, артист прошел через «жесткую мясорубку» и мог многое для себя переосмыслить. Соколов выразил надежду, что худрук театра «Мастерская „12“» Никита Михалков вернет Ефремова в строй.

Дай Бог ему сил, самое главное, веры, здоровья. Понимаю, что он прошел через очень «жесткую мясорубку», к сожалению, погибли люди. Я бы пожелал ему силы, веры, — сказал Соколов.

Наряду с этим Соколов отметил, что в новом сезоне у него самого ожидается много проектов в театре и кино. Артист добавил, что летом активно участвовал в работе программы «Культура в помощь Донбассу».

Ранее стало известно, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона.

Друг и коллега Ефремова Михаил Горевой отметил, что партнершей артиста в спектакле «Без свидетелей», который станет его первой работой после освобождения, будет Анна Михалкова. По его словам, актеру не занимать таланта, его давно ждут на сцене и в кадре.

