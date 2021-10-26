Поставила страну на уши: кто «похитил» Светличную — Малахов или Кудрявцева

Сотрудники уголовного розыска нашли «пропавшую» Светлану Светличную на съёмках одного из телешоу. Актрису, разыгравшую спектакль с собственным исчезновением, который поставил на уши всю страну и привлёк внимание московской полиции и поискового отряда «Лизы Алерт», обнаружили в киностудии им. Горького. Именно там снимают ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Кто «похитил» Светличную, разбирался NEWS.ru.

Лера Кудрявцева открестилась от «похищения» Светличной

Ведущая НТВ Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru сразу открестилась от причастности к исчезновению Светланы Светличной.

Господи, кошмар, мы до такого еще не доходим! — заявила Кудрявцева.

Однако ранее один из редакторов «Секрета на миллион» в частной беседе с NEWS.ru, напротив, подтвердил, что «Светличная, действительно, значилась в наших планах в качестве главной героини». По его словам, Кудрявцева как ведущая проекта «может быть не в курсе нюансов подготовительного периода». Он напомнил о съёмках нашумевшей скандальной передачи-исповеди дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной зимой 2020 года.

Лера Кудрявцева id316099929/vk.com

Тогда Татьяна, как и Светлана Светличная, «исчезла». Для поиска дочери Любовь Успенская наняла частного детектива. И через несколько дней выяснилось, что наследница певицы уехала с редакторами программы «Звёзды сошлись на НТВ», которую также ведёт Лера Кудрявцева. Перед съёмками Татьяна проживала в гостинице, а в эфире выступила с шокирующими откровениями в адрес своей знаменитой матери. Уже после съёмок Лера Кудрявцева извинилась перед певицей, сказав, что о скандальной теме передачи сама узнала «за пять минут до начала съёмок».

Редактор шоу на НТВ заверил, что никто Светлану Светличную не похищал, из своей квартиры заслуженная артистка уезжала по собственной воле.

Рассуждает здраво, не выглядит бабушкой с деменцией, хочет и любит сниматься на телевидении. Кроме того, ей платят гонорар за участие в передаче. Спросите её саму, она всем довольна, — сказал источник NEWS.ru на НТВ.

Отвечая на вопрос, почему Светличная не отвечала на телефонные звонки, редактор высказал предположение о погруженности артистки в съёмочный процесс настолько, что «всё остальное вокруг перестало быть важным». Где же пропадала Светлана Афанасьевна?

Перед съёмками героя или героиню могут поместить на 3-4 дня жить в гостиницу за счёт редакции. Если человек сам этого захочет — сменить обстановку, привести себя в порядок. Также можем прислать по необходимости массажиста, косметолога... Светличная в своём возрасте остаётся женщиной и всегда ставит условие хорошо выглядеть в кадре. Её условия выполняются, — отметил редактор.

Он признал, что «с родственниками вышла промашка, надо было позвонить и предупредить, что Светлана Афанасьевна в порядке». По словам редактора «Секрета на миллион», никто не хотел пугать семью актрисы и не предполагал, что родные начнут разыскивать её через полицию и даже подключат поисковый отряд «Лиза Алерт».

Что известно о съёмках «пропавшей» Светличной в ток-шоу Малахова

Однако в истории об исчезновении заслуженной артистки России также звучит фамилия Андрея Малахова. Якобы Светличная снимается всё-таки у него, а не у Кудрявцевой, и хочет рассказать о молодом любовнике и наследстве.

Андрей Малахов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Всё тайное становится когда-то явным, поживём-увидим, — прокомментировали информацию об участии Светличной в «Прямом эфире» продюсеры программы Малахова.

При этом сотрудники Малахова добавили, что «какие -либо подробности о съёмках и героях запрещено разглашать по условию внутреннего контракта».

Подруга Светличной, актриса Инна Выходцева, которая накануне в беседе с NEWS.ru первой озвучила версию, о том, что «никуда Света не исчезала, а разыграла спектакль для привлечения внимания, найдётся живой и здоровой», оказалась права. Выходцева не исключает, что заслуженная артистка могла поучаствовать в съёмках обоих шоу в эти дни — и «Секрета на миллион», и «Прямого эфира с Андреем Малаховым».