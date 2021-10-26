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К поискам Светличной подключился отряд «Лиза Алерт»

12:24, 26 октября 2021
К поискам Светличной подключился отряд «Лиза Алерт» Светлана Светличная Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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К поискам пропавшей актрисы Светланы Светличной подключились волонтёры «Лиза Алерт». В ориентировке отмечено, что 81-летняя актриса может быть дезориентирована. Об исчезновении Светличной стало известно 22 октября, в полицию обратились её родственники. Правоохранители допрашивают мужчину, который подвозил звезду перед тем, как она пропала.

Согласно данным в ориентировке, в момент исчезновения актриса, предположительно, была одета в разноцветную шубу и чёрную шляпу. Местом проживания указан столичный район Ростокино, в который Светличная переехала недавно. 

Ранее сообщалось, что полицейские установили личность мужчины, который подвозил актрису на машине перед тем, как она исчезла. Они доставили водителя на допрос. О пропаже актрисы сообщили её сын и родственница после того, как Светличная долгое время не выходила на связь.

После перенесённой травмы и инсульта Светлана Светличная страдает потерей памяти, у неё также отмечаются признаки деменции.

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