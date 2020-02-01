Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь певицы Людмилы Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.

В студии программы [на НТВ] выяснилось, что звёздная родительница отправила Татьяну Плаксину в клинику для душевнобольных на Коста-Рике и пыталась лечить от наркотической зависимости. Сама Успенская якобы тоже могла принимать запрещённые препараты, - пишет StarHit.

По словам 30-летней девушки, в ссорах Успенская несколько раз грозила вызвать санитаров, которые «её заколют».

Как писал NEWS.ru, в 2018 году Пляскина попала в тяжёлую аварию на Коста-Рике - сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда. В начале 2020-го девушка возобновила карьеру певицы.

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