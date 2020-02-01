https://static.news.ru/photo/5741fbe0-4518-11ea-9cb7-fa163e074e61_660.jpgЛюбовь УспенскаяФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дочь певицы Людмилы Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
В студии программы [на НТВ] выяснилось, что звёздная родительница отправила Татьяну Плаксину в клинику для душевнобольных на Коста-Рике и пыталась лечить от наркотической зависимости. Сама Успенская якобы тоже могла принимать запрещённые препараты, - пишет StarHit.
По словам 30-летней девушки, в ссорах Успенская несколько раз грозила вызвать санитаров, которые «её заколют».
Как писал NEWS.ru, в 2018 году Пляскина попала в тяжёлую аварию на Коста-Рике - сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда. В начале 2020-го девушка возобновила карьеру певицы.