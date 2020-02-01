Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов впервые привёл своего двухлетнего сына Марка на телевидение. Вместе с артистом на передачу также пришли его жена Елена и 19-летняя дочь.

Ребёнок был одет в белую рубашку с бабочкой. Исполнитель рассказал, что малыш похож на дедушку. Я поменял рабочие графики. Я больше времени хочу побыть с ним, успеть его уложить спать....