Дочь Успенской назвала причину обиды на мать

https://static.news.ru/photo/9356afbe-6c67-11eb-a85c-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Татьяна Плаксина, дочь звезды русского шансона Любови Успенской, рассказала о причине разногласий с матерью.

Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для неё стала важнее меня. Я не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе, — цитирует девушку StarHit.

По её словам, в детстве она никогда не просила каких-либо материальных благ, а лишь хотела, чтобы мать проводила с ней время. Наедине им удавалось остаться нечасто, так как рядом со знаменитой певицей практически всегда находились директора и менеджеры.

Сейчас Плаксина посвящает всё своё время живописи. Несмотря на то что у неё хороший голос, стать певицей девушка не захотела.

Ранее Любовь Успенская поделилась с подписчиками радостной новостью — она помирилась со своей дочерью Татьяной, живущей сейчас в США. Это произошло в новогоднюю ночь. Как рассказала певица на своей странице в Instagram, под бой курантов она загадала, чтобы поскорее услышать голос своей дочери, и вскоре зазвонил телефон. Артистка добавила, что её дочь, 31-летняя Татьяна Плаксина, «светлая, прекрасная девочка», которая найдёт свой путь.

Успенская и Плаксина около года конфликтовали друг с другом. Всё началось с того, что Татьяна пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать королеву шансона претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери, писал NEWS.ru.