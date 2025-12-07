ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 17:15

Отъезд в Ригу, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Антон Васильев Антон Васильев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Антон Васильев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, комментировал ли тему спецоперации?

Чем известен Васильев

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Российский государственный институт сценических искусств.

С 2006 по 2007 год Васильев служил в Рижском русском театре им. М. Чехова, где его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. Однако в театре он отработал только один сезон.

«Прекрасный театр, отличная труппа, замечательный репертуар. Театр взял меня на полное обеспечение: сняли неплохую квартиру, платили деньги, но главное — репетиции, репетиции. Если честно, то я не успел узнать город: сутками репетировали, обсуждали пьесы, разбирали спектакли. Я проработал в рижском театре только один сезон. Причина простая — меня обокрали. Да! Я остался без документов. А как жить гражданину России в Латвии без документов? Паспорт же нужно восстанавливать в Питере. Я и уехал домой. Пока разбирался с документами, мне стали поступать предложения от режиссеров. Вот так закончилась моя история с Ригой», — вспоминал артист.

Антон Васильев Антон Васильев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В 2010 году Васильев переехал в Москву. Он снимался в лентах «Лучшее лето нашей жизни», «Невский», «Отель Элеон», «Большая игра», «Одним днем», «Тополиный пух», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Я богиня», «Подслушано в Рыбинске», «Наследники. Дар крови» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Васильева

Антон Васильев женат на Алле Прокопович. Она выпускница университета экономики и финансов и старше мужа на 11 лет. Работает в издательском бизнесе.

Супруги воспитывают двух дочек — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, всегда знаю, где они, с кем и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — делился актер.

Чем сейчас занимается Васильев

Антон Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Варшавская мелодия» и «Хозяйка гостиницы».

Антон Васильев в спектакле «Зойкина квартира» Антон Васильев в спектакле «Зойкина квартира» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В 2025 году вышли ленты «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Геля», «Сводишь с ума», «Свидетели» и «Соловей против Муромца» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Нефть», «Джайв», «Приговор», «Большая фарма», «Невский-8» и «Грабитель», в которых снялся Васильев.

Тему спецоперации актер не комментировал.

