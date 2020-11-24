Обстоятельства смерти актрисы Светланы Обидиной раскрыла её подруга

https://static.news.ru/photo/150c0196-2ee5-11eb-a002-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники артистки театра и кино Светланы Обидиной, о смерти которой стало известно 25 ноября, скрывали случившееся, сообщила подруга умершей Анна Екатерининская.

Как написала женщина в соцсети «ВКонтакте», её подруга умерла ещё 18 ноября, но в театр об этом сообщили только через неделю. Екатерининская подчеркнула, что не видит смысла обсуждать причины такого решения родственников покойной и назвала это личным делом семьи.

Я Свету относила к редкой категории «актрис-пограничниц» — бесстрашные, работающие «на грани», не жалеющие своё сердце. Потом Свете стало тяжело так существовать — она поменяла театр, стала клоуном, занималась своими детками, получила режиссерское образование... — вспоминает подруга Обидиной.

По словам женщины, о том, что актриса «уходит», знали только самые близкие.

О смерти 45-летней Светланы Обидиной сообщил режиссёр Алексей Герман, информацию подтвердил театр-фестиваль «Балтийский дом», в труппу которого актриса вернулась в 2017 году. Коллектив театра принёс свои соболезнования родным и близким актрисы, писал NEWS.ru.

Обидина известна зрителю по ролям в фильмах «Остров», «Ветка сирени» и «Довлатов», сериалах «Улица разбитых фонарей — 2», «Преступление и наказание » и «Мажор — 3».