Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Светлана Обидина

Фото: Кадр из фильма «Кумир»

Режиссёр и создатель музыкальных клипов Георгий Гаврилов, который в разное время успел поработать с певицей Лаймой Вайкуле и продюсером Игорем Крутым, скончался. Ему было 62 года. О смерти режиссёра стало известно во вторник, 24 ноября, из поста, опубликованного в его личном блоге.

Гаврилов за свою карьеру успел получить множество престижных в музыкальной среде премий. Среди них особенно выделяется Grammy за 2001 год и ТЭФИ за 2003-й. Кроме того, он был режиссёром как...