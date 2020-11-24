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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Светлана Обидина

08:06, 25 ноября 2020 14
Фото: Кадр из фильма «Кумир»

Российская актриса театра и кино Светлана Обидина скончалась на 46-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр Алексей Герман.

Смерть артистки подтвердил театр-фестиваль «Балтийский дом», в труппу которого Обидина вернулась в 2017 году. Коллектив театра принёс свои соболезнования родным и близким актрисы.

Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно: ковид — не ковид, но мрут и мрут вокруг, — написал Герман в своём Facebook.

Причины смерти не называются.

Обидина известна зрителю по ролям в фильмах «Остров», «Ветка сирени» и «Довлатов», сериалах «Улица разбитых фонарей — 2», «Преступление и наказание » и «Мажор — 3».

Как сообщал NEWS.ru, актриса Малени Моралес, известная по сериалам «Дика роза», «Камилла» и «Богатые тоже плачут», умерла в Мексике. Известно, что актриса долгое время боролась с онкологией.

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