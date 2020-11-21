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Звезда «Дикой розы» и «Богатые тоже плачут» умерла в Мексике

03:32, 22 ноября 2020 19
Кадр из сериала "Дикая роза" Кадр из сериала "Дикая роза" Фото: kinopoisk.ru

Актриса Малени Моралес, известная по сериалам «Дика роза», «Камилла» и «Богатые тоже плачут», умерла в Мексике. Известно, что актриса долгое время боролась с онкологией.

О кончине актрисы сообщили представители Национальной ассоциации актёров Мексики в Twitter.

Национальная ассоциация актёров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям, — сказано в сообщении.

Звезда самых популярных в России сериалов более 45 лет была в браке с режиссёром Отто Сирго, коллегой Моралес по «Дикой розе». Сам муж ничего не опубликовал о жене в соцсетях.

Официальная причина смерти актрисы пока не названа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в прошлом году в Мексике в возрасте 54 лет скончалась актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале «Дикая роза». Звезда умерла от рака яичников, с которым она боролась на протяжении последних трёх лет.

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