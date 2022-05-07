«Наши артисты живут в США в домах за $10 млн и называют русских терпилами» Голливудский продюсер Олег Забугорский рассказал, почему вернулся в Россию после 10 лет жизни в США и что думают о своей стране отечественные звёзды

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Российский продюсер Олег Забугорский, проживший в Америке почти 10 лет и успешно работавший в Голливуде, рассказал NEWS.ru, почему вернулся вместе с семьёй на родину в самом начале спецоперации РФ на Украине. По его словам, это стало формой протеста против русофобии, которая к февралю-марту 2022 года «достигла в США немыслимых пределов». Кроме того, Забугорский разошёлся во мнениях с артистами-соотечественниками, что «все эти годы зарабатывали в России, скупая недвижимость на Западе, а теперь называют русских терпилами».

В 1990-е продюсер Олег Забугорский работал в России с рок-звёздами («Коррозия металла», «Ария», «Чёрный обелиск», «Крематорий»), позже — в телевизионном и кинопроизводстве, владел своей компанией по производству телепередач и сериалов. Почти 10 лет назад он уехал из России в США, где работал организатором в кинопроизводстве. Продюсер сотрудничал со звёздами мирового уровня, такими как Мэл Гибсон, Ким Кардашьян и многими другими. Весной 2022 года вместе с партнёрами Забугорский готовился запустить в работу картину с американским актёром Патриком Килпатриком в главной роли, однако отказался от этого проекта и принял решение вернуться в Россию с женой и детьми.

Эрик Робертс, Олег Забугорский личный архив Олега Забугорского

«Этот певец сидел в своём доме на Голливудских холмах и рассказывал, какие русские терпилы»

— Работая на Западе, вы часто сталкивались с представителями российского бомонда?

— Сталкивался. Ситуации были разные. Особенно меня поразил разговор с одним из популярных российских музыкантов в его доме на Голливудских холмах стоимостью примерно $10 млн.

Говорили о музыке, о концертах, о зрителях. И вдруг этот исполнитель начал говорить о том, что русский народ — это терпилы. Я отреагировал резко, с трудом сдержался, чтобы не врезать. Ведь ты на этот свой дом как раз в России и заработал — концертами, корпоративами.

Обычный честный россиянин — учитель, врач, шахтёр, да кто угодно — не сможет купить себе такой домину, тем более в Голливуде, со своих заработков! При этом ведь песенки твои, между нами, они ведь ни о чём. А теперь ты сидишь и гундишь про «плохую Россию», продолжая при этом иметь ресторанчик в центре Москвы!

— Пытались его переубедить?

— Бесполезно! Пришлось прекращать отношения — и творческие, и дружеские. Последний, с кем я работал и перестал общаться, — Евгений Хавтан из группы «Браво», который также при мне нелицеприятно высказался в адрес России.

Одни знаменитости проявили свою сущность с началом спецоперации РФ на Украине, другие давно открыто высказывали антироссийскую позицию. Писатель Дмитрий Быков часто приезжал в США с критическими выступлениями на большую аудиторию.

Вообще, русофобия в последние год-два достигла на Западе катастрофических масштабов.

— Но вы-то тоже уехали из России в США. В поисках лучшей жизни?

— Я уехал не в поисках лучшей жизни, у меня была вынужденная ситуация. Мой бизнес в Москве отняли в традициях 1990-х, угрожали жизни. Я мог бы побороться, но за мной стояла семья, моим детям-двойняшкам было по полтора года. Из соображений безопасности близких я принял решение об отъезде. Уезжали мы по туристической визе. И мы с женой никогда не задумывались об эмиграции, детей воспитывали в русской культуре и русских традициях.

«Лос-Анджелес к февралю 2022 года превратился в филиал Украины»

— В какой именно момент вы решили вернуться в Россию и почему?

— В Америке к февралю 2022 года у меня и близких была, в общем, налаженная и вполне комфортная жизнь. Но вот честно уже допекло! Американцы — зазнавшиеся, напыщенные. Потому что в каждом кино и каждой передаче им внушают с экрана про «великую Америку».

Не уважают другие страны и их историю, плевать им на исторические факты. Я прекрасно помню: когда Трамп находился у власти, в День Победы, который США празднуют 8 мая, ни слова не было сказано о победившем фашизм Советском Союзе. Со всех трибун неслось, что победа во Второй мировой войне — это якобы заслуга США, а также немного Франции и Великобритании.

Переписывается история. Средства массовой информации в США регулярно живописуют об «агрессивной России». Уже два-три года назад американские соцсети пестрели объявлениями о наборе волонтёров-добровольцев для обучения традициям славянских культур. Как я сейчас понимаю, так готовили солдат-диверсантов для вторжения в Россию.

soldiersmediacenter/flickr.com

К январю-февралю 2022 года Лос-Анджелес был похож не на американский штат, а на филиал Украины. Всюду рядом с американскими флагами висели жовто-блакитные, машины ездили с украинскими флагами. Ходили группы людей с украинскими «кричалками». Они крайне агрессивно реагируют на тех, кто не желает вливаться в этот хоровод против России. Я и моя семья вливаться категорически не желали. Значит, решили мы, возвращаемся в Россию! Тем более что к настоящему времени бандитов, которые забрали мой бизнес и угрожали жизни, наказала судьба и правоохранительная система, и они ничем уже не могут нам навредить. Так мы вернулись.

Станет ли Вячеслав Тихонов лицом нового «Кинотавра»?

— Какой вы увидели Москву после многолетнего отсутствия?

— Лучший город на земле. А мне есть с чем сравнивать. Потрясающая кухня, дети визжат от восторга, уже нашли огромное количество друзей-ровесников. Я определился с работой в России, но по-прежнему страшно возмущают выпады российских знаменитостей против нашей страны. Притом что я ведь владею весьма нелицеприятной информацией про некоторых этих персонажей. К примеру, родственник одной российской певицы, проживающей в Майами, имеет весьма примечательное прошлое. Он был известен в Лос-Анджелесе как вор. Мы даже хотели сериал снимать по истории его жизни в Америке. А теперь некоторые члены семьи этой артистки выкладывают из-за границы видео о «плохой России».

личный архив Олега Забугорского

По моим наблюдениям, знаменитости вещают мерзости о России в двух ситуациях.

— В каких?

— Первые спасают свои активы за рубежом. Поскольку в России они всего лишь зарабатывают, а живут и детей воспитывают на Западе, там же держат свои капиталы. Они понимают, что если поддержат Россию хоть словом, то их иностранные счета будут заморожены, а недвижимость может быть изъята. Их предательство осознанное. Они считают, что лучше разорвать связи с Россией, нежели потерять сбережения. Чисто продуманная позиция: спасают своё бабло. Чтобы домик на Голливудских холмах не отобрали.

Вторая категория звёздных критиканов (да и незвёздных тоже) поливают Россию от недостатка ума. Эти попросту не знают историю, не умеют и не хотят анализировать. А вот в этом я вижу огромную ошибку российской образовательной и культурной системы.

В американском прокате преобладают картины о великой Америке. А где наши ленты о великой России?! На каких фильмах воспитывалась молодёжь 1990-х? «Кошмар на улице Вязов» и ему подобных?! Затем российский кинематограф два десятилетия клеил киночернуху? А в США, между прочим, каждый киносценарий оценивается психологами, чтобы «важнейшее из искусств» не навредило правильному американскому менталитету. Россия не поступает аналогичным образом, а зря.

— Какие выходы видите?

— Только один: Россия должна кардинально пересмотреть внутреннюю культурную повестку. К примеру, я сейчас, вернувшись, присоединился к проекту «Киноуроки для школ России». Школьники снимают патриотические фильмы, собирая и сдавая макулатуру, зарабатывая деньги на съёмки! Но ни Министерство культуры, ни Министерство образования этот замечательный школьный проект никак не поддерживает. На мой взгляд, это неправильно.

Или другой пример. Одним из главных кинофестивалей России считался «Кинотавр», президент которого, Александр Роднянский, выступил против спецоперации.

Почему Минкультом РФ продвигался и поддерживался «Кинотавр», а не, допустим, «Семнадцать мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова на родине народного артиста СССР в подмосковном Павловском Посаде?! Этот великий русский артист — лучшее лицо и имя для главного фестиваля страны.

Фестиваль «Семнадцать мгновений весны» проводят при поддержке Министерства культуры Московской области дочь Вячеслава Тихонова Анна с мужем Николаем Вороновским. Они замечательные люди. Теперь и я вошёл в состав команды организаторов фестиваля как креативный продюсер. Я внёс предложение проводить фестиваль имени Вячеслава Тихонова не только в Подмосковье, но и в Сочи вместо «Кинотавра». Команда меня поддержала. Так что будем работать в этом направлении, а пока ближайший фестиваль имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде пройдёт уже 19–22 мая.