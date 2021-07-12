Канье Уэст решил возобновить отношения с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст решил возобновить романтические отношения с актрисой и фотомоделью Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание US Magazin, ссылаясь на анонимный источник.

Канье видит их двоих (с Кардашьян. — NEWS.ru) вместе и хочет воплотить это в реальность прямо сейчас. Он пытается снова вернуть её расположение, и, похоже, это работает, — признался инсайдер.

26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго, США, прошла третья презентация альбома Канье Donda. Во время шоу, посвящённого выходу альбома на сцене появилась Ким Кардашьян, одетая в свадебное платье. Таким образом пара воссоздала свою же свадьбу 2014 года, в конце мероприятия они вместе покинули стадион, держась за руки. Очевидцы происходящего отметили, что это была «особенная сцена», да и сама Ким была совсем не против пережить вновь приятные воспоминания. Поклонники пары восприняли это как знак их грядущего воссоединения.

Ранее Ким и Канье были замечены на тайном свидании в Малибу, хотя до этого ходили слухи о том, что рэпера отвергла известная фотомодель Ирина Шейк.