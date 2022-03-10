Путин рассказал о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия пройдут через трудности, связанные с введёнными против них ограничениями, и приобретут больше компетенций и независимости за счёт укрепления экономического и технологического суверенитета. По его словам, попытки сдержать развитие России и Белоруссии предпринимались всегда, передаёт ТАСС.

Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов, — сказал глава государства.

По его словам, практика последних лет также показала, что Россия приобрела новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне в тех областях, против которых были введены ограничения со стороны Запада.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. Москва намерена подготовить симметричный ответ, включающий возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Действенность мер, принимаемых в России, по словам Медведева, была доказана после 2014 года, когда России удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения в условиях санкций.