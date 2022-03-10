18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Путин рассказал о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций

14:56, 11 марта 2022
Путин рассказал о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия пройдут через трудности, связанные с введёнными против них ограничениями, и приобретут больше компетенций и независимости за счёт укрепления экономического и технологического суверенитета. По его словам, попытки сдержать развитие России и Белоруссии предпринимались всегда, передаёт ТАСС.

Советский Союз действительно жил всё время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов, — сказал глава государства.

По его словам, практика последних лет также показала, что Россия приобрела новые компетенции и восстановили старые на новом технологическом уровне в тех областях, против которых были введены ограничения со стороны Запада.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. Москва намерена подготовить симметричный ответ, включающий возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Действенность мер, принимаемых в России, по словам Медведева, была доказана после 2014 года, когда России удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения в условиях санкций.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео