Медведев пообещал жёстко ответить на уход иностранных компаний из России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на странице в Facebook, что Москва жёстко ответит на действия зарубежных политиков, вынуждающих иностранные компании покинуть Россию. По его мнению, решения компаний не связаны с бизнесом, поскольку уход из РФ грозит им убытками, а их работникам в РФ — потерей рабочих мест.

Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко, — написал Медведев.

Он отметил, что Россия намерена подготовить симметричный ответ на отказ иностранных компаний работать в России, включая возможные аресты иностранных активов и их национализацию. Замглавы Совбеза подчеркнул, что правительство уже занимается проработкой мер, призванных не допустить массовой безработицы и создать новые производства, после чего вернуться на российский рынок зарубежным компаниям будет непросто.

Действенность таких мер, по словам Медведева, была доказана после 2014 года, когда России удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения в условиях санкций.

Котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»! — заключил зампред Совбеза.

Ранее Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США примут меры в случае конфискации активов западных компаний, которые останавливают бизнес в России. Она сообщила, что Вашингтон приветствует такие действия компаний, добавив, что делать это намеренно их никто не заставлял.