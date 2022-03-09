В России предложили ввести внешнее управление в ушедших из РФ компаниях

Минэкономразвития предлагает ввести процедуру внешнего управления в компаниях, который ушли из России, и принадлежащих иностранцам не менее, чем на 25%. После того, как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах, сообщает пресс-служба МЭР.

Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ, — говорится в сообщении министерства, которое приводит ТАСС .

Внешняя администрация, отмечает ведомство, может быть введена, если управление деятельностью организации было фактически прекращено в нарушение требований российского законодательства. Правительство намерено сохранить рабочие места в зарубежных предприятиях. Внешнее управление могут осуществлять ВЭБ.РФ или же Агентство по страхованию вкладов, если это касается финансовой организации.

Одним из факторов, который говорит о том, что компания российский рынок покинула, будет считаться выезд её руководства за пределы России, уточняет МЭР. А также выведение имущества организации, что делает невозможным исполнение ею своих обязательств.

Минэкономики предлагает для введения внешнего управления обратиться в арбитражный суд Москвы любому члену совета директоров оставленной компании иди ФНС по решению Межведомственной комиссии при Минэкономразвития. В комиссию могут обратиться Роструд, глава или прокурор субъекта, ФНС.

Суд же будет вводить меры по сохранению имущества, численности сотрудников и заморозке акций. Собственнику будет направлено уведомление с предложением в течение пяти рабочих дней заявить в суд о намерении возобновить работу компании, передать или продать свою долю. Эта мера не распространяется на организации, в отношении которых уже существует процедура оперативного введения временной администрации, в частности кредитные, пенсионные и страховые организации.

Ранее сообщалось, что временное закрытие в РФ ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» будет стоит компании $50 млн в месяц. Об этом пишет агентство Reuters. Все российские рестораны франшизы будут закрыты 14 марта.