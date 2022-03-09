Reuters: уход «Макдоналдса» из России будет стоить компании $50 млн в месяц

Временное закрытие в РФ ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» будет стоит компании $50 млн в месяц, сообщает агентство Reuters. Ранее стало известно, что все российские рестораны франшизы будут закрыты 14 марта.

Временное закрытие 847 ресторанов в России обойдётся сети быстрого питания примерно в $50 млн в месяц, — сообщает агентство.

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», если предприятия американской компании национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в ГД уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей.

Накануне руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.