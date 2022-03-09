В ГД рассказали о судьбе сотрудников «Макдоналдса» в случае национализации

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», если предприятия американской компании национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в ГД уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей.

[Сотрудники «Макдоналдса»] продолжат работать на тех же площадях, под другим, правда, брендом, но выполнять будут ту же функцию. <...> На мой взгляд, вполне реально [национализировать]. Мы об этом говорили ещё неделю назад, что при наличии соответствующей инфраструктуры, при наличии занятых и всех необходимых комплектующих, посредников и поставщиков вполне возможна организация такого же процесса, — подчеркнул Куринный.

Накануне руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявили в пресс-службе компании, при этом 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

В компании добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. «Макдоналдс» сотрудничает с сотнями местных партнёров и поставщиков, уточняется на корпоративном сайте. Также известно, что «Макдоналдс» закрыл 108 ресторанов на Украине. Сотрудникам предприятия также продолжают выплачивать зарплату. По оценкам компании, она сильно пострадает из-за приостановки деятельности в России и на Украине. На эти страны приходится 9% годовой выручки, или около двух миллиардов долларов.

С предложением приостановить деятельность «Макдоналдса» в России выступил ранее глава пенсионного фонда штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи в письмах, адресованных ряду компаний. Вместе с «Макдоналдсом» он предложил запретить в России такие бренды, как PepsiCo, Estee Lauder и другие.

Ранее в этот день итальянская автомобилестроительная компания Ferrari объявила о приостановке производства автомобилей для российского рынка. Днём ранее Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Также из России решили уйти Mercedes-Benz и Volkswagen.