Ferrari приостановит производство автомобилей для России

Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari приостанавливает производство автомобилей для российского рынка. Такое решение было вызвано событиями, происходящими на Украине, пишет РИА Новости.

Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций, — говорится в сообщении.

Ранее автомобильный производитель Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Предприятие остановит производство 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих запчастей. Отмечается, что в ближайшее время японская фирма поднимет цены на все модели автомобилей в России. С заявлениями о приостановлении работы выступили немецкие концерны Siemens и BMW.

Приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье и автоконцерн Mercedes-Benz. Официальный представитель компании объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок. Аналогичное решение принял немецкий концерн Volkswagen, он приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию. Сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.