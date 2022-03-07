Nissan решил остановить работу на заводе в Санкт-Петербурге

Автомобильный производитель Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Предприятие остановит производство 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих запчастей, пишут «Ведомости».

О дате возобновления работы пока не сообщается, информирует газета со ссылкой на официального представителя Nissan.

Отмечается, что в ближайшее время японская фирма поднимет цены на все модели автомобилей в России. Согласно документам компании, с 3 марта Nissan также остановил продажи корпоративным клиентам до последующего уведомления.

Ранее автоконцерн Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье. Официальный представитель компании объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

Также приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию, немецкий концерн Volkswagen. Сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.