В США заявили о принятии мер в случае конфискации уходящих из РФ компаний

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США примут ответные меры в случае конфискации Москвой активов западных компаний. Речь идёт об организациях, которые останавливают бизнес в России, пишет ТАСС.

Своё заявление Псаки озвучила на регулярном брифинге для журналистов. Она заявила, что «ничего ещё не произошло».

Если будут такие действия [со стороны РФ], уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло, — сказала представитель администрации США.

Псаки заявила, что США приветствуют действия компаний, остановивших работу в России. Но, отметила пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон к подобным действиям частный бизнес «закулисно не подталкивал».

Ранее Минэкономразвития РФ предложило вводить внешнее управление в отношении покидающих российский рынок западных компаний. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах, преимущество получат организации с аналогичным бизнесом.