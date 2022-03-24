Роднянский сообщил об отмене «Кинотавра» в 2022 году

Ежегодный кинофестиваль «Кинотавр» в 2022 году не состоится, сообщил его президент Александр Роднянский. По его словам, мероприятие перенесут на следующий год, когда страна переживёт текущие политические события, пишет РБК со ссылкой на пресс-центр фестиваля.

В этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами, — сказал Роднянский.

Фестиваль проводится ежегодно в Сочи. В этом год он должен был пройти с 13 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что международный Каннский кинофестиваль, который должен состояться в мае во Франции, решил не принимать делегацию из России в связи с ситуацией на Украине.

Также стало известно, что российский режиссёр Антон Дьяков, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «БоксБалет», не смог получить американскую визу. Из-за этого он лишился возможности отправиться на церемонию вручения наград.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию на Украине. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».