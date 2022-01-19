Писатель Быков назвал три книги, которые должен прочитать каждый россиянин

Каждый гражданин РФ должен прочитать три книги — «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отблеск костра» Юрия Трифонова, рассказал NEWS.ru писатель Дмитрий Быков. Он объяснил, что перечисленные произведения повествуют о том, как не допустить раскола внутри общества. Собеседник добавил, что «Отблеск костра», по его мнению, единственный объективный труд о Гражданской войне в России.

«Отблеск костра» — единственная, на мой взгляд, объективная книга о Гражданской войне. С этой точки зрения. Но «Капитанская дочка» тоже книга о гражданской войне, только она называется «крестьянской». И даже «Тихий Дон» — роман о гражданской войне. Все эти книги о том, как не допустить раскола внутри общества. Это самая болезненная проблема, — отметил Быков.

Накануне житель Салехарда опубликовал объявление о продаже своей домашней библиотеки, насчитывающей 64 тысячи книг, сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте». За свои книги продавец намерен получить 2,5 млн рублей. При этом не уточняется, какие именно книги содержит в себе домашняя библиотека.

Ранее стало известно, что герой романа Фёдора Достоевского «Идиот» князь Мышкин стал любимым персонажем произведений писателя Фёдора Достоевского у россиян. Самой популярной книгой классика люди назвали «Преступление и наказание». Опрос книжных сервисов «Литрес» и MyBook был приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.