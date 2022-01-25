Министерство культуры РФ составило список «чуждых» для России ценностей

Минкульт РФ выпустил документ, в котором министерство сформулировало цели и задачи государственной политики России в сфере «духовно-нравственных ценностей», проект указа был опубликован на портале нормативных правовых актов. В проекте перечисляются «чуждые» государству ценности, которые, по мнению составителей, деструктивно влияют на развитие страны. К таким ценностями чиновники отнесли «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицания идеалов патриотизма, служения Отечеству и продолжению рода».

Как отмечается, документ составлен в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной президентом от 2 июля 2021 года.

Внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространения аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, роста употребления алкоголя и наркотиков и подрыв доверия к институтам государства, в особенности к правоохранительным органам и к системе образования, дискредитации идеи служения Отечеству, формирования негативного отношения к воинской службе и государственной деятельности в целом, — говорится в документе.

К главным угрозами для общественности Минкульт причислил «экстремистские и террористические организации, действия США и их союзников, транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации». Помимо этого, в проекте призывают противостоять подобному влиянию извне.

Противодействие распространению деструктивной идеологии, обеспечение морального лидерства России в международных отношениях и укрепление российской самобытности. Требуется воспитание детей в духе традиционных ценностей и защита института брака как союза мужчины и женщины, — отмечается в проекте Минкульта.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой добавлять школьникам баллы ЕГЭ при поступлении за позитивный контент в Сети. Речь идёт о постах в социальных сетях, которые несут общественную пользу.

При этом она отметила, что детей нужно «вытаскивать из виртуального мира», но добавила, что большинство уже там. По словам Мизулиной, школьникам уже предоставляют дополнительные баллы за участие в волонтёрской работе.