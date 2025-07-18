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18 июля 2025 в 15:09

Медведев объяснил «чухонцам», как Россия через ненависть придет к любви

Медведев призвал как можно дольше сохранять память о русофобии стран ЕС

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия должна как можно дольше сохранять память о русофобии «оборзевших чухонцев» в лице стран Евросоюза и Великобритании, «заросших своим говном», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он, комментируя принятие 18-го пакета санкций ЕС, объяснил, что ненависть нужно использовать как оружие, чтобы прийти к любви.

Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви, — отметил Медведев.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Данная мера входит в 18-й пакет санкций. Кроме того, под ограничения подпали 22 банка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия научилась жить в условиях ограничений и приобрела иммунитет к санкциям. Он отметил, что Москва по-прежнему выступает против односторонних ограничений, но в условиях давления уже смогла адаптироваться.

Дмитрий Медведев
Россия
Евросоюз
санкции
русофобия
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