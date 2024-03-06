«Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит»: цитаты Жванецкого

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий остается одним из самых любимых сатириков россиян. Сегодня, 6 марта, ему могло бы исполниться 90 лет. Жванецкий написал 12 книг, десятки рассказов и миниатюр об отношениях между мужчинами и женщинами, России и интеллекте, многие из которых разобрали на цитаты. Ко дню рождения сатирика NEWS.ru собрал самые яркие из высказываний Жванецкого.

О России

«Россия — страна талантов. Талантов масса, работать некому».

«Когда чувствуется, что весь мир лжет? Когда тебе в самолете объявляют, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком всего восемь часов».

«История России — борьба невежества с несправедливостью».

«Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу».

«В стране, где все крадутся вдоль забора, не так легко дорогу спросить».

«Сегодня слова „Есть на телевидении одна хорошая передача...“ напоминают донос».

«Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь».

«Россия воистину великая и необъяснимая страна: все воруют — страна богатеет; в драке не помогут — в войне победят».

«Если рубль падает — ничего страшного. Не стой под ним, и все будет хорошо».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press Михаил Жванецкий

О людях

«Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно».

«Сегодня врач и больной смотрят друг на друга с одинаковой надеждой».

«Есть свидетельство о рождении. Есть свидетельство о смерти. Где свидетельство о жизни?»

«Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно».

«О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи».

Об интеллекте

«Все люди братья, но не все по разуму».

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один».

«Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями».

«Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают».

«Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно».

«Обидно, когда твои мечты сбываются у других!»

«Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом».

«Как трудно ползти с гордо поднятой головой!»

«Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг».

«Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит».

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press Михаил Жванецкий

О женщинах

«Женщина — это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить — сиди и дружи!»

«Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя».

«Это так прекрасно, если женщина любит изысканное сухое вино, но может выпить водки».

О времени

«Мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что когда это кому-то понадобилось, оно все равно не работало».

«Счастье прячется в возрасте. Наверное, потому, что с годами понимаешь и ценишь жизнь, каждое мгновение».

«А юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. Это влюбленность в собеседника и готовность рассмеяться до слез».

«Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела неидущие бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Музыка стала врагом человека. Музыка навязывается, лезет в уши. Через стены. Через потолок. Через пол.

Вдыхаешь музыку и удары синтезаторов. Низкие бьют в грудь, высокие зудят под пломбами. Спектакль — менее наглый, но с него тоже не уйдешь. Шикают. Одергивают. Ставят подножку. Компьютер — прилипчив, светится, как привидение, зазывает, как восточный базар. Копаешься, ищешь, ищешь.

Ну находишь что-то, пытаешься это приспособить, выбрасываешь, снова копаешься, нашел что-то, повертел в голове, выбросил. Мысли общие. Слова общие... Нет! Жизнь коротка. И только книга деликатна. Снял с полки. Полистал. Поставил.

В ней нет наглости. Она не проникает в тебя без спросу. Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки. И она раскроется. Если бы с людьми так. Нас много. Всех не полистаешь. Даже одного. Даже своего. Даже себя. Жизнь коротка. Что-то откроется само. Для чего-то установишь правила. На остальное нет времени. Закон один: уходить. Бросать. Бежать. Захлопывать или не открывать! Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого».

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