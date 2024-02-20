Бойцы СВО потребовали снести появившийся в России памятник Жванецкому

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Михаил Жванецкий

Российские военнослужащие из Ростова-на-Дону, участвующие в СВО, потребовали снести недавно установленный на Донской земле памятник сатирику Михаилу Жванецкому, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV». В появившемся на канале видеообращении один из бойцов называет писателя русофобом и заявляет, что инициаторы установки памятника «плюнули на могилы наших павших братьев».

Мы — бойцы ВС РФ из города Ростова-на Дону и Ростовской области были очень удивлены и огорчены, когда узнали, что на Дону появился памятник русофобу. Жванецкий не является патриотом. Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло, — объясняет военнослужащий.

Канал приводит фрагмент выступления сатирика, где он заявляет о мечте «разровнять место, где была Россия и построить что-то новое». Преимущество жизни в окопе, по его словам, — это возможность «где-то грабануть» и «где-то там с кем-то переспать».

Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии открытия памятника Жванецкому произошел скандал. Одна из местных жительниц выразила недовольство по поводу установки скульптуры, назвав сатирика русофобом. Нарушительницу порядка отвели в сторону полицейские, однако задерживать не стали.