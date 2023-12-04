Чем торгует Максим Галкин: талантом или убеждениями?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Новый год все ближе. Не знаю, чувствуете ли это вы, а артисты не просто чувствуют. Их предпраздничный творческий зуд удовлетворить способен только достойно оплачиваемый «чес». Мы уже успели порадоваться за размеры материального вознаграждения Примадонны, радостно встретили затворницу из Майами Кристину Орбакайте. И, наконец, перестали переживать за Максима Галкина, который в России признан иностранным агентом: его ставки на новогодний корпоратив такие, что он не будет голодать на Кипре.

Евро за шутку

Осваивая скромные европейские площадки, Максим Галкин не перестает отпускать в адрес бывшей родины обидные шутки. И ведь берет за это приличные деньги. Только что из беседы пранкера Соряна с директором комика Эльвирой Мокробородовой стало известно, что за выступление на корпоративе в Турции он рассчитывает получить €100 тысяч. Если русофобия становится убеждением артиста, то это, пожалуй, слишком высокая цена. За идею можно и бесплатно выступать. Если же комик таким образом монетизирует свои обиды на Россию, то подобные гонорары, наверное, в самый раз.

Глупо считать, что с публикой, приходящей на выступления, юморист общается на их государственном языке. Но говорит свои шутки он не на грузинском, английском или иврите. А на русском. Ведь на концерты артиста приходит лишь русская диаспора, эмигранты и их потомки. В лице комика, хотим мы этого или нет, они видят представителя России.

Да, и сам иноагент отлично понимает, что именно следует преподнести этим людям. Многие из них подсознательно ждут подтверждения того, что не напрасно однажды оставили свою родину. Эта критика России, пропущенная через авторский сарказм, на время примиряет их с судьбоносным выбором в пользу эмиграции.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Райкин и Жванецкий были другими

Наверняка на выступлении Максима Галкина найдется тот, кто помнит еще былые выступления лучших сатириков нашей страны. К примеру, великого Аркадия Райкина. Замечу, ему всегда было позволено чуть больше простого эстрадного артиста. Даже в радикально подцензурной советской действительности Райкин остроумно критиковал чиновников-бюрократов, товарно-продовольственный дефицит, дурные человеческие качества: чванство, самодурство, глупость.

Знамя эстрадного корифея подхватил его самый талантливый автор Михаил Жванецкий. Правда, его расцвет пришелся уже на тот исторический отрезок, когда цензура проиграла неравный бой вседозволенности. Но вот, что важно. Высмеивая пороки и недостатки, эти артисты сохраняли в себе так называемого внутреннего цензора, не опускаясь до клеветы и мерзости в отношении страны. Впрочем, и тот и другой никогда не отделяли себя от России.

В какой-то момент Максиму Галкину показалось, что он не просто пародист-юморист, но и сатирик. Для него это означало безудержное стремление критиковать и проповедовать со сцены. Сатирик, пусть и не настоящий, а мнимый, пародийный, должен всегда плыть против течения. Он и поплыл, отчаянно работая языком, обличая свою страну в привычном для него жанре. Попутно семья перенимала «истинный патриотизм» в Израиле. Но так и не изучив эту национальную черту до конца, умчалась на Кипр.

Как можно потерять себя

Сегодня то тут, то там имена Примадонны и ее семьи всплывают либо в привязке к деньгам, либо в связи очередным некорректным высказыванием в адрес России или ее народа. Если прежде артисты были неотделимы от творчества, то сегодня прочно стоят в информационной привязке к гонорарам и недвижимости.

Несомненно, деньги способны дать маленькие и большие возможности. И даже свободу. Но лишь до той поры, пока капитал не начинает рулить своим хозяином. А это, кажется, уже произошло с тем же Галкиным. Вот и носится он по всему свету, как в молодости, чтобы поддерживать свой статус. И не дай бог, не упустить того, что имеет выражение в денежных знаках.

И не замечает, как упускает нечто большее.

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