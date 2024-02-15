Кто для нас сейчас Жванецкий: жулик или великий классик?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Михаил Жванецкий

В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Событие вызвало шквал обсуждений — ультрапатриоты недовольны и даже оскорблены таким решением. Нужен ли в России памятник Жванецкому на самом деле?

Вклад в культуру

Переоценить вклад Михаила Жванецкого в русскую культуру сложно. Его послужной список, как и биография, доступны любому желающему, повторяться не буду.

От себя лишь скажу: вся эстрадная сатира последних четырех (если не больше) десятилетий так или иначе апеллирует к Жванецкому. Он был не просто автором смешных текстов — он был человеком, на каких-то совершенно новых уровнях осмыслившим русскую жизнь и русский быт. Беззлобно, но ядовито шутившим над действительностью. Умевшим сделать то, что и положено большому сатирику — выявить порок, показать и дать возможность посмеяться над ним.

Юмор Жванецкого, конечно, интеллектуально превосходит сегодняшний коллективный Comedy Club. И он, что самое важное, проверен временем. Сейчас, набирая эти строчки, задумалась, когда сама последний раз цитировала Жванецкого? А не далее как вчера, использовав в тексте подзаголовок: «Может, что-то в консерватории подправить?» Большинство из нас говорит фразами Жванецкого безотчетно и постоянно — в этом, собственно, сила его слова.

Собаки лают — памятник стоит

В то же самое время некоторое количество публичных людей, отличающихся своими ультрапатриотическими взглядами, высказались в том стиле, что памятник категорически не нужен. Мол, безобразие, не разделял линию партии, выступал против политики государства.

Писатель Захар Прилепин даже сравнил Жванецкого с героем Ильфа и Петрова — Паниковским.

Оставляя за скобками саму идею унижать оскорбительными сравнениями мертвого человека, который при желании уже не сможет ответить, процитирую пост из его Telegram-канала: «Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики. Слушать его было иногда даже любопытно, но читать — невозможно, и второго дна там нет».

Фото: donland.ru Памятник Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону

Покойный не был большим патриотом, а вот был ли классиком — решать будет русский народ, а не отдельно взятые деятели.

В обсуждаемой в последнее время книге «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова есть такая фраза: «Рукописи не горят». Булгаков вкладывает в нее примерно следующий смысл: если какой-то писатель смог сотворить нечто большое, оно не исчезнет из истории, обязательно проявится.

И сколько ни будет плеваться коллективный ура-патриот в сторону Жванецкого — написанное и сказанное им давно ушло в народ, давно присутствует в обиходе, цитируется и живет своей жизнью, как и полагается большому культурному явлению. То есть к классике он сегодня гораздо ближе, чем сами «осуждальщики». По всем объективным показателям.

Художника принято судить по лучшему из созданного им. И если говорить о Михаиле Михайловиче, то его политические высказывания — это мелочь, песчинка на фоне того, какую роль он сыграл в русской культуре. И конечно, фигуры такого масштаба стоят над политикой, нравится это отдельным гражданам или нет.

Так, например, Никита Михалков войдет в историю как большой русский режиссер — вне зависимости от выступлений последний лет. Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — как большой поэт, музыкант и один из основоположников жанра «русский рок». А Жванецкий — как великий сатирик. Так бывает. Вне зависимости от когда-то сказанных слов художник остается художником, и подносить к могиле черепомерку со шкалой «политическая позиция» — идея, как по мне, странная.

И памятник Жванецкому будет стоять. Причем не только в Ростове-на-Дону. Этот «памятник» — в пленках, книгах, кино. Нерукотворный, как завещал классик. Тоже, к слову, идеологически неблагонадежный, если верить чиновникам, его современникам.

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