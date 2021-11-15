Мария Шукшина заявила, что может исчезнуть из всех соцсетей

Российская актриса, телеведущая Мария Шукшина, известная своими выступлениями против вакцинации от коронавируса, пожаловалась на блокировку её страниц, которая может привести к исчезновению актрисы из всех соцсетей. Шукшина предупредила подписчиков в Instagram, что в ближайшее время они будут читать её публикации «всё реже и реже». И рассказала об угрозах «снести» её канал на YouTube.

Инстаграм давно уже скрывает мой аккаунт в теневом бане, а фб бесконечно удаляет мои посты и за это периодически меня блокирует. Молчу уже про ютуб, где у меня удалили 14 видео... и постоянно угрожает снести канал, — написала актриса в Instagram.

Мария Шукшина отметила, что несмотря на притеснения со стороны администраторов соцсетей, которые, по мнению актрисы, пытаются так повлиять на её позицию относительно вакцинации, «молчать» она не намерена.

Я не молчу, как говорила, так и буду говорить, но вам это будет уже недоступно, — добавила артистка.

Шукшина призвала своих поклонников подписываться на её Telegram-канал, подчеркнув, что только в этом мессенджере, который основатель Павел Дуров называет не соцсетью, а приложением для обмена сообщениями, «пока безопасно».

Ранее Мария Шукшина поделилась рассуждениями о ситуации в стране. Говоря о Дне народного единства, который был установлен в память о событиях 1612 года и подвиге народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, она заявила, что сегодня русский народ также должен объединяться в «ополчение». «Смутное время», по словам заслуженной артистки РФ, продолжается.