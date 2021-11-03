Мария Шукшина заявила, что Россия живёт в «смутное время»

Известная российская актриса, телеведущая Мария Шукшина поделилась рассуждениями о ситуации в стране в своём Telegram-канале. В публикации она, говоря о Дне народного единства, который был установлен в память о событиях 1612 года и подвиге народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободившего Кремль от польских интервентов, пришла к выводу, что сегодня русский народ также должен объединяться в «ополчение». «Смутное время», по словам заслуженной артистки РФ, продолжается.

Мы сейчас тоже живем в СМУТНОЕ ВРЕМЯ... И поэтому перед нами стоит та же задача, что и перед нашими предками 409 лет назад — надо ополчаться, — отметила Шукшина.

Актриса объяснила, что под словом «ополчение» имеет в виду объединение «на профессиональной основе верующих людей, которые мыслят государственно».

По её мнению, сейчас в России существуют особые группы, которые «противозаконными методами борются за свои финансовые интересы». Артистка считает, что пока нет такой силы, которая могла бы отразить влияние этих групп.

Также Шукшина отметила, что сейчас, как и 409 лет назад, идет «резня», просто другими формами — «без использования вил, топоров и мечей, а с помощью ручки, бумаги и Конституции».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал праздник хорошим поводом объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. По мнению парламентария, участником этой борьбы должен стать каждый россиянин.