«В России любят халяву»: чем грозит Дурову введение рекламы в Telegram

В начале ноября предприниматель и программист Павел Дуров решил осуществить давние планы по монетизации Telegram и ввёл официальную рекламу. Она продаётся через новую медийную платформу компании. Большинство пользователей популярного ресурса оказались недовольны навязчивостью, рандомностью и самим фактом нововведения. Получив негативную обратную связь, Дуров временно убрал объявления, пообещав доработать систему, а в будущем — предложить пользователям платную подписку без рекламы.

Что не так с рекламой в Telegram, захотят ли юзеры платить за подписку и при чём здесь наше советское прошлое, NEWS.ru узнал у экспертов.

Почему Дуров решил брать с пользователей деньги

Появление рекламы в Telegram анонсировали ещё в конце октября. Уже тогда было известно, что стоимость для рекламодателей новой услуги будет начинаться от двух евро за 1000 показов. При этом минимальный бюджет, который необходимо вложить заказчику, — один миллион евро. Кроме того, аналогичную сумму придётся оставить в виде депозита. Он возвращается только в случае закупки рекламы на 10 миллионов евро.

Первые рекламные блоки стали появляться в Telegram 6 ноября. Они содержали лишь текст без ссылок и фотографий, размещённый под последним опубликованным постом. Минималистичным форматом пользователи остались довольны. Вопросы вызвали навязчивость показов и сама выборка рекламы, которая не совпадала с тематикой каналов. Ресурс Дурова рекламировал одежду, модные магазины, языковые школы. Так, в канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» под постом, посвящённым снятию с репертуара МХАТ им. Горького спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, появилось предложение научиться торговать на бирже.

Владельцы каналов поспешили заверить пользователей о своей непричастности к новшествам. И после волны сообщений о зреющем «бунте» юзеров против рекламы в Telegram Дуров анонсировал введение платной подписки, которая позволит им смотреть контент без рекламы.

Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем её запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах, — написал он в своём официальном канале.

При этом основатель платформы не стал уточнять, какой планируется ценник и что именно будет включать в себя подписка, кроме возможности избавиться от рекламы.

Что не так с рекламой в Telegram

По мнению специалистов, недовольство владельцев каналов связано главным образом с невозможностью контроля за фактами появления рекламы и содержанием «спонсированных» блоков. Со временем, отмечают эксперты, ситуация изменится, и реклама будет соответствовать содержанию каналов. Ещё одной проблемой стало отсутствие монетизации для создателей каналов. Хотя сам Дуров уже пообещал платить авторам проценты от рекламных доходов.

Павел Дуров durov/instagram.com

Кроме того, нет никакого учёта интересов контентных проектов, в которые встраивается реклама. Одно дело, что с владельцами каналов не делятся процентами и не фильтруют блоки по тематикам. Другое — что нет согласованных механик, инструментов отслеживания рекламы. То есть нет ничего, что помогло бы владельцам каналов работать. Пока ситуация не изменится, и пользователи, и владельцы каналов будут относиться к рекламе плохо, — рассказал NEWS.ru маркетолог Константин Хомченко.

По его словам, даже платная подписка не сможет компенсировать этот эффект в полной мере. Поскольку её стоимость неизвестна, трудно спрогнозировать потенциальное число будущих подписчиков. Специалист предупредил, что в случае введения платной подписки Telegram может потерять пользователей — часть юзеров перейдёт в WhatsApp или другие мессенджеры.

Всё зависит от того, какая подписка будет и что она будет давать. Может, она будет давать возможность смотреть всё без рекламы, а может, она будет расширять функционал или ещё что-нибудь делать, — предположил Хомченко.

Эксперт подчеркнул, что появление рекламы в любых соцсетях поначалу всегда воспринимается пользователями в штыки. Однако в случае с Telegram, отметил он, механизм введения рекламы оказался ещё и некорректным.

«Россияне не готовы платить»

Некоторые владельцы Telegram-каналов вовсе не заметили введения рекламы. Журналист Александр Плющев, автор канала PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ в беседе с NEWS.ru заявил, что не почувствовал изменений.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Дмитрий Потапенко, активно ведущий канал о финансах, подтвердил NEWS.ru, что главная проблема появившейся в Telegram рекламы заключается в принципе её работы. Он напомнил: изначально Telegram не подразумевал навязывания товаров и услуг, поэтому юзеры и настроены так негативно.

Вся проблема русскоязычной части всех каналов — не только Telegram — в том, что мы любим халяву и не готовы платить. Что далеко ходить? Подписная база того же телеканала «Дождь» крайне незначительна. Похожая ситуация с другими подписными телеканалами, говорить о них бессмысленно. При этом в США схема их существования ровно обратная, — объяснил экономист.

Потапенко подчеркнул, что платить нужно за всё. При этом эксперт признал такое мнение непопулярным «для привыкшего к халяве и патернализму бывшего постсоветского пространства, которое из нас не выжечь».

Как Дурову мешает русский язык

Если платная подписка всё-таки будет введена, у Дурова появится хорошая возможность получать постоянный доход от пользователей. Однако, считают эксперты, такая схема плохо будет работать в российской действительности. Кириллическая зона Интернета, отмечает Потапенко, насчитывает лишь 300 миллионов пользователей на весь мир. Куда выгоднее строить систему вокруг испано- или англоговорящей аудитории, поскольку для развития глобального проекта наподобие Telegram русский язык подходит мало.

Если Дуров не будет ориентироваться на кириллическую зону, то да, сможет заработать благодаря платной подписке. Там есть культура оплаты информации, и никакого ущерба репутации нет. Это мы тут считаем, что, «надо же, он ввёл рекламу!». Хочется спросить: друзья мои, а на основании чего вы получаете услуги бесплатно? Не существует ничего бесплатного, — добавил экономист.

Специалист согласился, что проблемы с выборкой рекламы в Telegram, скорее всего, будут со временем решены. А недовольство пользователей лишь подстегнёт команду разработчиков создать удобные условия для юзеров.

Думаю, транзакции будут проходить на четырёх основных языках: китайском, английском, испанском и немецком. А что касается кириллической зоны, на мой взгляд, то, что Дуров её поддерживает, это такой жест патриотизма сына своей родины, который её помнит, — отметил Потапенко.

Может ли Telegram потерять пользователей

На фоне нововведений в Telegram действительно существует риск потери пользователей. Люди, не исключают эксперты, будут выбирать менее удобные, но бесплатные мессенджеры без рекламы. Альтернатив для Telegram на сегодняшний день много, если пользователь ищет лишь способ обмена сообщениями. Отказаться от Telegram будет сложнее тем, кто распространяет или потребляет через мессенджер информационный контент.

Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всё равно альтернатив иностранным площадкам не существует. Мы можем хоть на уши встать и делать Rutube, можем сделать «чебурнет», но мы опять будем утыкаться в одну простую вещь — кириллическую зону, которая в мире мало кому сдалась, — заявил Потапенко.

Специалисты признают, что постепенное внедрение рекламы в Telegram всё-таки может пройти без существенных потерь для платформы. В пример они приводят опыт YouTube, где расширение рекламных блоков поспособствовало активному росту подписной части пользователей. Возможно, ради информационного контента, предоставляемого Telegram, большинство юзеров смогут примириться с новыми условиями и будут «терпеть» рекламу от Дурова и приобретут подписку.