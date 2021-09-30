Шукшина рассказала, почему хочет завершить карьеру

Известная актриса Мария Шукшина неожиданно объявила, что готова завершить свою карьеру в кино и на телевидении. Она считает, что невозможно задумываться о профессиональном росте, когда повсюду творится несправедливость. Об этом актриса рассказала в беседе с «Царьградом».

Слушайте, о какой карьере вообще может идти речь, когда людей лишают работы из-за того, что они не привиты? Людей лишают заработной платы, а им надо кормить детей, надо платить ЖКХ. Вообще, это не сопоставимые вещи. Да Бог с ней, с этой карьерой, — заявила актриса.

По её словам, за свою карьеру она не опасается и готова уйти как из кино, так и с телевидения. Кроме того, в последние годы в России стали снимать русофобские фильмы, которые активно продвигают на западные кинофестивали. И сейчас именно такое кино получает там награды, подчеркнула актриса.

И коллеги даже согласны со мной по поводу такого рода кино, но предпочитают молчать. Но я не чувствую себя белой вороной и себя ощущаю с Богом. И совершенно ничего не боюсь, — заключила она.

Ранее Мария Шукшина подвергла серьёзной критике новый проект блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Она назвала его развращённым и сравнила с библейскими Содомом и Гоморрой.