Шукшина, Бероев, Боня против вакцинации: вирусолог оценил позицию звёзд

Российские знаменитости — музыканты, актёры и модели — по-разному восприняли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Некоторые звёзды открыто выступают против прививок, особенно принудительных, COVID-ограничений, QR-кодов для получивших препарат и цифровизации. Среди них: артисты Егор Бероев и Мария Шукшина, модель и блогер Виктория Боня, певица Любовь Казарновская и другие. Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru оценил доводы знаменитостей.

Негативно высказывалась о препаратах против COVID-19 Виктория Боня. Она пригрозила женщинам, получившим лекарство, бесплодием, а также обвинила в распространении недуга вышки мобильной связи поколения 5G.

Виктория Боня victoriabonya/instagram.com

Посты экс-участницы «Дома-2» вызвали неоднозначную реакцию. Ей «досталось» от телеведущего Владимира Соловьёва. Журналист заявил, что она давно перепутала голову с пятой точкой. Девушка в долгу не осталась и пообещала «харкнуть в рожу» обидчику.

Что касается влияния [вакцины] на плодовитость женщины, то нет ни малейших оснований считать, что вакцина эта («Спутник V». — NEWS.ru) может оказать какое-то влияние на плодовитость. Вакцина «Спутник V», которая построена на аденовирусе, не может сделать в организме ничего большего, чем делают многочисленные аденовирусы, с которыми мы живём постоянно и которые с детства нас заражают. Людей, у которых не было аденовируса, не бывает, — отметил учёный.

Альтштейн подчеркнул, что вакцина не влияет на способность женщины забеременеть. Исследователь также опроверг заявление Бони о якобы содержащихся в препарате «мощнейших тяжёлых металлах».

Никаких тяжёлых металлов там нет сверх того, что встречается в любых продуктах, в обычной еде. И тяжёлых металлов нет в этой вакцине («Спутник V». — NEWS.ru). А если они есть, то следовые и никакого влияния на организм человека оказать не могут. Откуда взяла Боня эту информацию, совершенно не ясно, — рассказал эксперт.

Вирусолог обратил внимание, что любым делом должны заниматься профессионалы, будь то починка автомобиля или медицинские исследования.

Если у вас сломался автомобиль, то вы идёте к профессионалам, и они ваш автомобиль чинят. И не очень спрашивают у вас, какой инструмент взять и какие взять запчасти. В медицине примерно то же самое. Полагаться на какие-то фейки, на суждения неграмотных людей — это совершенно неправильно и недопустимо, — объяснил биолог.

В начале июня Егор Бероев — звезда фильма «Турецкий гамбит» — пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой и выступил против принудительной вакцинации от COVID-19. Он признался, что сам не делал прививку, хотя некоторые его знакомые и друзья вакцинировались. Бероев также сравнил ограничительные меры на фоне пандемии с преследованием евреев во время Второй мировой войны. Именно жёлтые звёзды (Маген Давид, Звезда Давида) нацисты заставляли носить евреев.

Егор Бероев Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Я думаю, что он (Егор Бероев. — NEWS.ru) погорячился. Сравнение совершенно недопустимо. Во-первых, вакцинация не несёт ничего смертоносного, наоборот, она направлена на защиту здоровья людей, на защиту людей от смерти, от очень тяжёлого заболевания, — добавил Альтштейн.

Многие знаменитости — телеведущий Иван Ургант, режиссёр Константин Богомолов, журналисты Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв, Владимир Познер, Антон Красовский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие — резко осудили или высмеяли выступление артиста. Нашлись и те, кто поддержал Бероева, — его супруга Ксения Алфёрова и актриса Ольга Будина. О своём нежелании вакцинироваться от COVID-19 заявила и актриса Мария Кожевникова. Звезда сериала «Универ» напомнила, что прививка — дело добровольное и заставлять граждан получать препарат нельзя.

Вакцинацию и эффективность «Спутника V» в социальных сетях постоянно критикует актриса Мария Шукшина. Она также одобрила выступление Бероева.

Похожая риторика и в словах певицы Любови Казарновской. Исполнительница в своём обращении на личном YouTube-канале заявила, что человечеству поставлен ультиматум — отвернуться от Бога и стать «биороботами» или пойти по «пути Творца».

Любовь Казарновская Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Казарновская выступила против цифровизации, однако её мнение о вакцинации довольно нейтральное: «невакцинировавшиеся да не осуждают вакцинировавшихся, вакцинировавшиеся же да не ущемляют невакцинировавшихся».

Я очень хорошо отношусь к актрисе Казарновской. Она прекрасная актриса. Но у каждого специалиста своя специализация. Примерно как если бы я сейчас захотел спеть как Казарновская. Это было бы смешно и неприятно людям. Поэтому к мнению Казарновской относительно вакцинации надо прислушаться, но оно, конечно, значения не имеет, — резюмировал Альтштейн.

Вирусолог напомнил, что вакцинация призвана защитить людей от тяжёлой инфекции, спасти как можно больше граждан от смерти, от возможной инвалидности в результате перенесённого недуга.

16 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ежедневно в России прививаются от COVID-19 свыше 500 тысяч человек, а медицинскую помощь сейчас получают 865 тысяч пациентов с COVID-19. Он добавил, что несмотря на замедление в ряде регионов прироста по сравнению с предыдущими неделями заболеваемости, в целом по стране рост пока есть. Так, рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю составил 9,5%.

За всё время пандемии в РФ заразились свыше 5,9 млн жителей. Из них выздоровели 5,3 млн, умерли 146 848.