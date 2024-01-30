Армия, Италия, кулинарное шоу: куда пропал телеведущий Антон Зайцев

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Антон Зайцев

Телеведущий и журналист Антон Зайцев в последнее время пропал из поля зрения поклонников. Какие программы он ведет сейчас, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Зайцев

Антон Зайцев (творческий псевдоним — Гамовер) родился 6 марта 1969 года в Москве. Его отец — Джим Гидион Ньюмба — дипломат, покинувшей Судан из-за многолетней гражданской войны. Мать — Раиса Зайцева — преподаватель английского языка.

С 1986 по 1989 год Зайцев служил в Советской армии в войсках ПВО. В 2002 году окончил факультет журналистики МГУ.

С 1995 по 1998 год вместе с Борисом Репетуром (Бонусом) вел одну из первых телевизионных передач на российском телевидении, посвященных видеоиграм — «От винта!». Она выходила сначала на РТР, затем перешла на НТВ.

После закрытия передачи Зайцев продолжал заниматься обзором компьютерных игр на страницах газеты «Комсомольская правда». С 2000 года он также работал спортивным комментатором канала «Россия 1», вел спортивный блок в программе «Вести».

C 2002 по 2003 год — соведущий, спортивный комментатор канала «Доброе утро, Россия!». В 2003 году принял участие в игре «Форт Боярд».

С осени 2003-го по август 2004 года Зайцев вел «Утро на НТВ». В 2004–2005 годах — работал в программе «Вокруг света» на «России 1».

В 2007 году Бонус и Гамовер являлись ведущими рубрики об истории компьютерных игр «Былое и DOOM’ы» в передаче «Виртуалити» на MTV Россия. С января 2008-го по август 2009 года Бонус и Гамовер вели русскую версию программы «Икона видеоигр» на MTV Россия. Также авторское шоу Зайцева «Без винта» выходило на кабельном канале Gameland TV.

С 11 сентября 2013-го по 25 апреля 2014 года вместе с Бонусом вел передачу «ProИгры» на сайте Game Pilot.

О своей личной жизни Зайцев не распространяется. Он не женат, но у него есть дочь Екатерина. Кто ее мать — неизвестно.

В одном из интервью телеведущий заявлял, что привык к холостяцкой жизни.

В каких фильмах снимался Зайцев

Антон Зайцев дважды пробовал свои силы в кинематографе. В 1993 году он снялся в комедии Александра Павловского «Зефир в шоколаде», где исполнил роль Васи.

Также журналист играл в сериале «Кулагин и партнеры».

Чем Зайцев занимается сейчас

С октября 2014 года Антон Зайцев вместе Борисом Репетуром ведет рубрику «От винта» в программе «Навигатор игрового мира».

В 2022 году он также начал вести передачу «Магия вкусов» на канале «Моя планета». В ней журналист изучает кухню разных стран, а потом делится необычными рецептами и опытом приключений.

«Мне очень нравится итальянская кухня — там простые и вкусные продукты. Можно даже не идти в ресторан, а забежать в булочную, потом купить оливковое масло, сыр, моцареллу, чеснок, помидоры со склонов Везувия и красное вино», — рассказывал Зайцев РИА Новости.

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