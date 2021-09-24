«Большое потрясение»: Бурунов о съёмках в шоу «Форт Боярд»

Съёмки в новом сезоне шоу «Форт Боярд» стали для актёра Сергея Бурунова настоящим потрясением. Как рассказал артист в интервью изданию Sobesednik.ru, несмотря на то что его пригласили на проект в качестве ведущего, он так увлёкся, что прошёл испытания вместо участника.

Бурунов заявил , что предложение стать ведущим в знаменитом шоу для него стало полной неожиданностью и он принял его с радостью.

Съёмки в «Форте Боярд» стали для меня большим потрясением. В плане физических нагрузок у меня в последний раз такое было, когда я учился в военном училище. Я преодолевал по 50 лестничных пролётов. До этого проекта я думал, что знаю всё о телевидении, но оказалось, что я не знаю ничего, — сказал актёр.

Кроме того, в одном из конкурсов Бурунов заменил участника и даже прошёл испытание. Это был первый подобный случай за всю 23-летнюю историю игры.

По словам 44-летнего артиста, после этого проекта ему уже не страшно вести ничего. Во время съёмок Бурунов очень надеялся, что благодаря таким нагрузкам он сможет похудеть.

Но этого не произошло. Просто ноги болели, пришлось ходить по врачам. Лишние килограммы я уже сбросил после проекта благодаря диете. Раньше я весил 97 килограммов, а сейчас 88-89. Моя цель — сбросить еще десять, — отметил он.

Второй сезон шоу «Форт Боярд» стартует на телеканале СТС 27 сентября. В нём примут участие Иван Дорн, Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Валя Карнавал и многие другие популярные артисты.

Ранее бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что вернулась со съёмок проекта «Форт Боярд» вся в синяках.