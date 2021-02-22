Учёные сообщили о способности земных микробов и грибов выживать на Марсе

https://static.news.ru/photo/5611049e-751b-11eb-8e48-96000091f725_660.jpg Aspergillus niger Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Специалисты NASA и Немецкого аэрокосмического центра выяснили, что земные микробы и грибы могут выживать на Марсе.

Учёные запустили споры грибов Aspergillus niger и бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis и Buttiauxellasp в средние слои атмосферы, чтобы узнать, насколько они устойчивы к внеземным условиям. Образцы были доставлены в 2019 году на аэростате американского ведомства внутри контейнера, в котором поддерживались условия, аналогичные марсианским.

Часть высушенных микроорганизмов подвергалась максимальному ультрафиолетовому излучению, другие же были защищены от него. После пяти часов эксперимента исследователи изучили результаты, согласно которым не все грибы и бактерии способны выживать в условиях Красной планеты. Однако споры грибов чёрной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis продемонстрировали большую жизнеспособность , продолжив расти на Земле после полёта, передаёт Frontiers in Microbiology.

Как писал NEWS.ru, американские учёные сообщили, что грибы, обнаруженные в Чернобыльской зоне отчуждения, способны осуществлять «радиосинтез» — поглощать радиацию и перерабатывать её в энергию. Это позволит задействовать их в космических исследованиях.