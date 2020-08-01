Чернобыльские грибы могут стать первой формой жизни на Марсе

https://static.news.ru/photo/cc16208c-d3f6-11ea-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ethan T. Allen/Global Look Press

Грибы, обнаруженные в чернобыльской зоне отчуждения, способны осуществлять «радиосинтез» — поглощать радиацию и перерабатывать её в энергию. Это позволит задействовать их в космических исследованиях, считают американские учёные.

Специалисты из университета Северной Каролины в Шарлотте, Стэнфордского университета и Школы науки и математики Северной Каролины использовали грибы Cladosporium sphaerospermum в рамках исследовательского проекта, целью которого является поиск защиты людей от радиации в дальних полётах.

Поскольку наибольшую опасность для людей в миссиях по исследованию дальнего космоса представляет радиация, образец одного из чернобыльских грибов был отправлен на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Phys.org.

Рост грибов и его способность ослаблять ионизирующее излучение астронавты изучали в течение 30 дней, наблюдая за организмами в чашке Петри — так называют лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра. Исследование показало, что грибы вполне можно выращивать в космическом пространстве, например на поверхности Марса, следует из доклада учёных.

Характеристики роста позволили специалистам сделать предположение о том, что грибы не только адаптируются, но и защищают от космической радиации.

Микроскопические грибы, использующие для своего развития энергию радиоактивного распада, несколько лет назад были обнаружены в районе Чернобыльской атомной электростанции группой исследователей под руководством Екатерины Дадачовой из нью-йоркского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна.

Их особенность в том, что они усваивают радиоактивное излучение при помощи чёрного пигмента меланина.

Грибы оказались трёх видов — помимо побывавших в космосе Cladosporium sphaerospermum, это также Cryptococcus neoformans и Wangiella dermatitidis. Их чернобыльская разновидность растёт значительно быстрее под воздействием бета-излучения цезия-137, характерного для заражённых радиацией территорий.

В ходе предыдущих исследований удалось установить, что грибы способны прорастать даже на излучающих радиацию обломках графита внутри саркофага, призванного изолировать взорвавшийся энергоблок. Уже тогда исследователь Артуро Казадеваль заявил, что обнаруженные организмы могут найти применение в межпланетных экспедициях, где имеется большое количество вредного для большинства живых существ излучения.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Украины решило открыть зону отчуждения для ознакомительных туристических поездок. Помимо этого, президент Белоруссии озвучил планы «вернуть к жизни» пострадавшие от радиации районы. Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание там многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов.