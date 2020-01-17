https://static.news.ru/photo/d9fe5800-39ea-11ea-abcb-fa163e074e61_660.jpg SpaceX Фото: SpaceX/Global Look Press

Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, испытает систему экстренной эвакуации экипажа с пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Проверка состоится 18 января. Людей на борту не будет.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартует с площадки во Флориде. Через 84 секунды специалисты смоделируют внештатную ситуацию — заглушат все двигатели, передаёт The New York Times.

В таком случае должна сработать система эвакуации, призванная спасти экипаж. Crew Dragon активирует собственные реактивные двигатели и уйдёт от места катастрофы. Это приведёт к разрушению или взрыву Falcon 9.

На высоте 40 км нижняя часть Crew Dragon отстыкуется. Небольшие реактивные двигатели придадут ей вертикальное положение, после чего раскроются парашюты. Через 10 минут после старта условный экипаж должен совершить посадку в Атлантическом океане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «трагедией» сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, разрабатываемую NASA для полётов к Луне. По словам Маска, главный недостаток ракеты в том, что она не является многоразовой.

Первый запуск SLS планировалось осуществить ещё в 2017 году. Однако из-за ряда технических проблем в NASA приняли решение перенести старт на 2020–2021 годы. В первый полёт ракеты планируется запустить беспилотный корабль Orion вокруг естественного спутника Земли.