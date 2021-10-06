РФ внесёт в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений в космосе

Россия внесёт в Первый комитет Генассамблеи ООН несколько резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе. Такое заявление подготовил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, его зачитали на заседании комитета, сообщает РИА Новости.

Важны усилия мирового сообщества по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, что гарантировало бы его сохранение для мирных целей на благо человечества, — говорится в заявлении дипломата.

Ермаков также указал, что одним из приоритетов России является продолжение дискуссии по тематике международной информационной безопасности. На эту тему Москва готова внести на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН объединительный проект резолюции. Он призвал зарубежных коллег поддержать инициативу России и стать её соавторами.

Ранее стало известно, что США работают над созданием системы космического нападения. Об этом заявил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По его словам, при помощи орбитальных аппаратов американцы смогут наносить скрытные удары из космоса. Такие технологии дадут возможность осуществлять атаки по любым целям в любой точке мира, отметил Новиков.