Американцы смогут наносить скрытные удары из космоса
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:28, 24 сентября 2021
Спутник ВВС СШАФото: NASA
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Генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что США работают над созданием системы космического нападения, сообщает газета «Красная звезда». При помощи орбитальных аппаратов американцы смогут наносить скрытные удары из космоса.
По словам Новикова, такие технологии дадут возможность осуществлять атаки по любым целям в любой точке мира.
Это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37, — заявил глава концерна.
Он отметил, что в будущем Соединённые Штаты смогут использовать эти аппараты в качестве носителей ядерных боеголовок.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие. При этом Соединённые Штаты по-прежнему лидируют в космической гонке. Пенс добавил, что Москва и Пекин составляют серьёзную конкуренцию Вашингтону в этом вопросе. В частности, по его словам, РФ в этом году продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, а в КНР создана новая пилотируемая станция.