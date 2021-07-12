Американцы смогут наносить скрытные удары из космоса

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Участники осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости. Подобным образом в ассамблее прокомментировали сложившуюся с российской делегацией ситуацию.

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